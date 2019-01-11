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قالمة: عبد الوحيد تمار..وضع ورقة طريقة لكل الأنماط السكنية و إنطلاق عملية توزيعها

أخبار الجزائر
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قالمة: عبد الوحيد تمار..وضع ورقة طريقة لكل الأنماط السكنية و إنطلاق عملية توزيعها
بقلم وافي مهاجري

أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار خلال زيارة عمل وتفقد قطاعه في ولاية قالمة أنه تم وضع خريطة طريق رفقة السلطات الولائية للسنة الجارية .


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