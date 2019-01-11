قالمة: عبد الوحيد تمار..وضع ورقة طريقة لكل الأنماط السكنية و إنطلاق عملية توزيعها
أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار خلال زيارة عمل وتفقد قطاعه في ولاية قالمة أنه تم وضع خريطة طريق رفقة السلطات الولائية للسنة الجارية .
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تعرف العائلات الجزائرية إقبال كبير على اللحوم البيضاء عشية الإحتفالات برأس العام الأمازيغي أو يناير، هذا الإحتفاء يجسده الجزائريون من خلال عادات مختلفة أبرزها المأكولات…
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أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار خلال زيارة عمل وتفقد قطاعه في ولاية قالمة أنه تم وضع خريطة طريق رفقة السلطات الولائية للسنة الجارية .
https://www.youtube.com/watch?v=vkvSmUV1GWo…
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