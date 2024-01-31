قالمة.. عصابة سرقة السيارات في قبضة الدرك الوطني

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف ثمانية أشخاص وحجز ثمانية سيارات و شاحنتين، مع العثور على ورشة مهيأة لتزوير المركبات.

وذلك بعد استغلال معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام النبائل، تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة مختصة بسرقة المركبات وإعادة تزوير أرقامها التسلسلية وكذا الملفات القاعدية، تنشط عبر مختلف ولايات الوطن.

وتم على اثر هذه المعلومات تنشيط عنصر الاستعلام والتحري عن عناصر الشبكة التي أفضت إلى توقيفها.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.