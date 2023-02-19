قناة النهار قالمة : عمي الطيب وخياطة القشابية..قصة عمرها 57 سنة بقلم قناة النهار نشر في 19 فيفري 2023 - 16:02 شارك غرِّد أرسل 56 0 قالمة : عمي الطيب وخياطة القشابية..قصة عمرها 57 سنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XG0Ww اقرأ أيضا بوقرة: تعهدت أنا وبلماضي على ترك البصمة في الخضر "خدمنا بالنية" وهذه ثمار العمل والمثابرة قناة النهار 31 جانفي تساؤلات: اللجان الإستعلامية للبرلمان.. أي دور لرفع إنشغالات المواطنين ؟ قناة النهار 02 فيفري هكذا علق النواب على اقتطاع جزء من رواتبهم لصالح المتضررين من زلزال سوريا وتركيا قناة النهار 14 فيفري بوقرة: خسارة النهائي خيبة للشعب وللاعبين قناة النهار 05 فيفري شاهد.. كيف استخرج الدرك الوطني خزانات فولاذية بواد سيبوس في عنابة قناة النهار 15 فيفري بوقرة : نعرف المنافس جيدا..ولازم نحافظو على الحرارة قناة النهار 30 جانفي محيوص : أشكر زملائي و الشعب على الدعم..بلابيهم مانديرو والو قناة النهار 30 جانفي تسجيل درجات حرارة قصوى بداية من الأحد إلى الثلاثاء في هذه المناطق قناة النهار 19 فيفري "برناوي :" نشكر النهار .. بفضلها إرتفعت نسبة المتابعة في صفحتنا على الفايسبوك قناة النهار 14 فيفري الجزائرية شيماء أنفال تتوج بالمرتبة الأولى في مسابقة الجزائر للقرآن الكريم قناة النهار 18 فيفري