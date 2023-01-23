قالمة: فتح الطريق وإجلاء المواطنين المتوافدين على قمة جبل ماونة

قامت الخلية العملياتية لليقظة والتدخل خلال التقلبات الجوية لولاية قالمة ليلة أمس الأحد بإزالة الثلوج المتراكمة على مستوى الطريق الولائي رقم 162 وفتحه أمام المواطنين العالقين. الذين توافدوا على قمة جبل ماونة بمنطقة عين الصفراء للاستمتاع بتساقط الثلوج.

وحسبما أفادت به مصالح ولاية قالمة، فإن العملية أشرفت عليها الوالي حورية عقون. والتي أسدت تعليمات لتسخير كافة الوسائل لفرق صيانة الطرقات للأشغال العمومية بواسطة كاسحات الثلوج. إلى جانب التنسيق مع أفراد الدرك الوطني و الحماية المدنية لتسهيل حركة المرور و ضمان أمن و سلامة المواطنين.

وذكر المصدر، أن الخلية عملياتية لليقظة والتدخل تم تنصيبها من طرف الوالي. وتضم الأسلاك الأمنية وشبه الامنية إضافة إلى مختلف الهيئات العمومية المعنية بالتدخل في حال أي طارئ خلال التقلبات الجوية على مستوى الولاية.