قالمة.. قتيل وجريحان في اصطدام سيارة بدراجة نارية

لقي شخص حتفه، فيما أصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في حادث مرور بولاية قالمة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 20، بلدية ودائرة وادي الزناتي.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تمثل في اصطدام سيارة بدراجة نارية، ما خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة أحدهما في حالة حرجة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.