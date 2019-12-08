قالمة.. محافظة الغابات تطلق مخطّطًا لتعويض خسائر الحرائق

تخطط مصالح محافظة الغابات بولاية قالمة إلى غاية 2021 غرس ما مجموعه 150 هكتارًا من المساحات الغابية لتجديد الغطاء النباتي الغابي.

وهذا قصد تعويض المساحات التي أتلفتها الحرائق، حسبما عُلم، اليوم الأحد، من ذات المحافظة.

وأوضحت المفتشة الرئيسية بذات المحافظة السيدة حليمة بودودو، بأن البرنامج الخاص بالتشجير في الأملاك الوطنية الغابية، شُرع فيه، خلال الأسابيع الماضية ويستمر لغاية 2021.

كما أنّ البرنامج يستهدف غرس ما مجموعه 93 ألف شجيرة من مختلف الأصناف والأنواع وذلك لتجديد الثروة الغابية التي أتلفتها الحرائق في السنوات الأخيرة.

وأضافت بأنّه تم لحد الآن غرس ما يفوق 3 آلاف شجيرة بمناطق غابية مختلفة عبر الولاية.

مشيرة إلى أنّ هذا العدد من الشجرات المغروسة يمثل مساحة بـ5 هكتارات من مجموع المساحات المستهدفة من خلال البرنامج القطاعي الّذي يبقى متواصلًا لغاية إتمام عملية تشجير كل المناطق المبرمجة.