قالمة.. مشروع جزائري-هولندي للتكوين في إنتاج الحليب

كشفت وزارة الفلاحة، عن مشروع المبادرة المحلية والشراكة الدولية “الجزائرية الهولندية”، لمزرعة للتكوين والعرض في إنتاج الحليب.

وحسب بيان للوزارة، نشرته على صفحتها بفايسبوك، اليوم الأحد، المشروع عبارة عن ثمرة شراكة جزائرية-هولندية.

وسيتم من خلال هذا المشروع، تكوين إطارات وفلاحين من أجل إعطاء إنطلاقة جديدة لشعبة تربية الأبقار الحلوب على مستوى ولاية قالمة.

وسيعمل فريق التكوين الهولندي على التكوين والمرافقة على مدى عامين كاملين.

وتم إنجاز المشروع على مستوى وحدة إنتاج حليب الأبقار مخانشة نافع “المزرعة النموذجية سابقا”، التي هي حاليا تابعة للمجمع الصناعي لإنتاج الحليب “جيبلي”، ممثلا في ش.ذ.أ. مزارع إنتاج الحليب “سوفلي” تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وستشمل عملية التكوين، الجانب النظري والتطبيقي، وموزعة بين مزرعة التكوين والعرض

“Ferme Ecole Laitière de Démonstration et de Formation” مخانشة نافع.

أين تتم عملية تربية الأبقار وفق مسار تقني محكم ومضبوط من طرف الخبراء الهولنديين، حسب أحدث الأبحاث وبإستعمال وسائل ومعدات تربية وإنتاج هي الأحدث من نوعها خاصة مع وجود قاعة عرض على مستوى إسطبل التربية.

أما فيما يخص الجانب النظري، فسيكون على مستوى المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بقالمة، وهذا حسب برنامج العمل المسطر للمشروع على المدى المتوسط.

وأضاف البيان، أنه سيتم إنشاء وحدات إنتاج نموذجية عبر إقليم الولاية كبداية لبعث مشروع حوض حليب البقر بالمنطقة.

ويأتي ذلك، لتصبح ولاية قالمة كقطب لإنتاج هذه المادة الإستراتيجية سعيا لتحقيق الإكتفاء الذاتي، ولما لا خلق صناعات تحويلية لمشتقات الحليب.