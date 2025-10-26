قالمة.. مصالح الشرطة توقف شخصًا، وتحجز 2820 كبسولة من المؤثرات العقلية

أوقفت فرقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة لمصالح أمن ولاية قالمة، شخصا (26 سنة) يشتبه في تورطه في بيع وترويج المؤثرات العقلية بعاصمة الولاية.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، تم تنفيذ العملية بناء على معلومات واردة. باشرت على إثرها عناصر الفرقة تحريات ميدانية، أسفرت عن ضبط وحجز 2820 كبسولة من المؤثرات العقلية داخل منزل المشتبه فيه، بعد تفتيشه وفق الإجراءات القانونية اللازمة.

واستنادا للمصدر نفسه، فقد تم تقديم الموقوف أمام محكمة قالمة. بتهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، ليصدر في حقه أمر إيداع.