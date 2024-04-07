قالمة: مصالح الولاية تنظم مأدبة إفطار جماعي حضرها ما يزيد عن 600 شخص

نظمت مصالح ولاية قالمة أمس السبت، مأدبة إفطار جماعي في الهواء الطلق حضرها ما يزيد عن 600 شخص من مسؤولين ومنتخبين ومواطنين وكذا فعاليات المجتمع المدني.

المبادرة حضرتها والي الولاية حورية عقون رفقة إطارات الجهاز التنفيذي ومنتخبين ومسؤولين عن مختلف القطاعات والهيئات، واحتضنها أحد الشوارع الرئيسية لمدينة قالمة في أجواء عائلية مميزة رسمت أرقى صور التضامن والتآخي بين أبناء الولاية خلال هذا الشهر الفضيل.