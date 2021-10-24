قالمة: مصرع شخص سحقته آلة تكسير الحصى

لقي شخص حتفه اليوم الأحد بعد أن سحقته آلة تكسير الحصى بمحجرة خاصة ببلدية لفجوج ولاية قالمة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، لنقل الضحية والذي يبلغ من العمر 41 سنة، بواسطة سيارة إسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية.

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