قالمة: منع إقامة موائد الشواء بمحيط الغابات وفضاءات الإستجمام

أصدرت مصالح ولاية قالمة قرارا ولائيا يتضمن منع إقامة موائد الشواء بمحيط الغابات، خلال فترة عيد الأضحى عبر كامل تراب الولاية.

وحسب القرار الولائي، فإن الإجراء جاء تبعا لتوصيات وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني خلال اللقاء المنعقد يوم الخميس 15 جويلية. حول حماية الغابات من الحرائق، حيث تم إتخاذ عدة تدابير وإجراءات وقائية لتفادي وقوع حرائق الغابات خلال الفترة المتزامنة وعيد الأضحى المبارك

وأضاف القرار الولائي، أنه يمنع إقامة موائد الشواء بمحيط الغابات خلال هذه الفترة، عبر كامل تراب الولاية عامة. لاسيما فضاءات الاستجمام التي تعرف توافد كبير للمواطنين. مشيرا إلى أن كل إخلال لأحكام هذا القرار، يعرض صاحبه الى العقوبات المنصوص عليها قانونا.

ويشمل القرار غابة الإستجمام بني صالح بلدية بوشقوف وكذا غابة مجاز الصفاء، الملعب هوارة بلدية قلعة بوصبع، بوعريبد بلدية بوهمدان، جبل عربية بلدية وادي الزناتي، والريحان بلدية بلخير، وكذا هماجة “هوارة” بلدية جبالة خميسي الملاعب “ماونة” بلدية بن جراحيع.