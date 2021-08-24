قالمة: منع دخول الشاحنات والسيارات إلى الأملاك الغابية الوطنية

أصدر والي قالمة كمال الدين كربوش قرارا يمنع دخول الشاحنات والسيارات الى الأملاك الغابية الوطنية عبر إقليم الولاية. وحسب نسخة من القرار نُشرت في الصفحة الرسمية لمحافظة الغابات لولاية قالمة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فإن القرار يأتي في إطار مواصلة ضبط التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون وقوع حرائق الغابات.

وأوضح المصدر أن القرار يستثني المركبات التابعة لمصالح الغابات و الحماية المدنية. وأن كل إخلال أو تقصير في التقيد بأحكام هذا القرار، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا.