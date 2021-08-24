قالمة: منع دخول الشاحنات والسيارات إلى الأملاك الغابية الوطنية

أصدر والي قالمة، كمال الدين كربوش، قرارا يمنع دخول الشاحنات والسيارات إلى الأملاك الغابية الوطنية عبر إقليم الولاية. ويأتي القرار في إطار مواصلة ضبط التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون وقوع حرائق الغابات.

وأوضح محافظة الغابات لولاية قالمة، عبر منشور على الفايسبوك، أن القرار يستثني المركبات التابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. وأن كل إخلال أو تقصير في التقيد بأحكام هذا القرار، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا.