قالمة: نشوب حريق في شقة داخل عمارة ببلدية بومهرة أحمد.

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة ظهر اليوم نشوب حريق داخل غرفة في شقة بعمارة على مستوى حي 40 مسكن بلدية بومهرة أحمد.

الحادث تدخلت له الوحدة الرئيسية للحماية المدنية وخلف إصابة 5 أشخاص من الجنسين بصدمة و صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان، تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و39 سنة، تم اسعافهم في عين المكان و نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى الحكيم العقبي بقالمة.

الحريق خلف سقوط سقف الغرفة إضافة إلى إتلاف بعض الأثاث، فيما تم التحكم في الحريق ومنع انتشاره خارج الغرفة حيث دامت العملية 3 ساعات.