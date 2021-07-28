قالمة: نفوق 4900 رأس دجاج في حريق بسلاوة عنونة

تسبب حريق سجل صباح اليوم الأربعاء، بمشتى بن عصمان بلدية سلاوة عنومة ولاية قالمة في نفوق 4900 رأس دجاجة

الحريق نشب داخل مستودعين لتربية الدجاج ما خلف نفوق 2400 دجاجة في المستودع الأول. و 2500 صوص في المستودع الثاني. كما خلف الحادث الذي تدخلت له الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين احساينية بدعم من الوحدة الثانوية حمام الدباغ إتلاف 15 قنطار علف. 200 حزمة تبن. ليتم حماية مستودعين آخرين لتربية الدواجن بهما 4700 صوص. 17 قارورة غاز مملوءة و290 حزمة تبن.