قالمة: هذا سبب نقص التزود بالمياه

عقدت مساء أمس الأحد والي ولاية قالمة حورية عقون جلسة عمل خصصت لمناقشة نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى بلدية حمام النبائل والمشاتي التابعة لها.

تم استعراض الوضعية العامة للمياه في المنطقة وأسباب هذا النقص. الذي يعود إلى الانخفاض الملحوظ في تدفق منبع مياه القلتة الزرقاء، الذي يعتبر المصدر الوحيد لتزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب.

وبهذا الخصوص، أسدت الوالي تعليماتها لاتخاذ إجراءات استعجالية وفورية لحل المشكلة.

ووجهت الوالي الجهات المعنية لتزويد بلدية حمام النبائل والمشاتي التابعة لها بصهاريج المياه كحل مؤقت للتخفيف من معاناة السكان.

كما وجهت الوالي بتسخير 5 شاحنات صهاريج فورا للمناطق المعنية فيما سيتم رفع العدد في حالة الحاجة الى المزيد.

وأمرت الوالي بإعداد دراسة على وجه الاستعجال والتي تهدف إلى تحويل المياه المحلاة إلى بلدية حمام النبائل. وهذا لحل مشكل نقص المياه المطروح في المنطقة.