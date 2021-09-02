قالمة: هذه آخر تطورات حريق كاف الريح في بوحشانة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لخزارة مدعومة بالوحدة الرئيسية والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية قالمة. بالمكان المسمى كاف الريح بلدية بوحشانة لأجل إخماد حريق غابة صنوبر حلبي.

وقد سخرت للعملية 08 شاحنات إطفاء، حافلة، سيارة اتصال، سيارة إسعاف، 05 ضباط، 29 عون.

كما شارك في العملية مصالح الغابات، وفريق من أفراد الجيش الوطني الشعبي وحشود من مواطني المنطقة.

وفي حدود الساعة 14سا 55د تدعمت فرق التدخل بطائرتي إطفاء لإخماد الحريق. ونظرا للظروف الجوية غير الملائمة من رياح شديدة وارتفاع في درجة الحرارة. والتي ساهمت في إعادة اندلاع الحريق من جديد ما توجب على فرق التدخل مواصلة العملية طيلة الليل. ولا تزال العملية متواصلة إلى غاية الساعة.

وقد خلف هذا الحريق خسائر أولية والمتمثلة في حريق حوالي 8 هكتار غابة لأشجار الصنوبر الحلبي. كما استطاعت الفرق المتدخلة حماية حوالي 22 هكتار أشجار الصنوبر الحلبي ومرحلات تابعة لاتصالات الجزائر والخواص.

وقد اشرف على العملية والي ولاية قالمة بحضور كل من مدير الحماية المدنية. قائد القطاع العسكري العملياتي، محافظ الغابات، الدرك الوطني.