قالمة.. هذه تدخلات الحماية المدنية بسبب تساقط الأمطار

تدخلت وحدة الحماية المدنية تاملوكة، مساء أمس الثلاثاء، لأجل تسرب مياه أمطار داخل منازل بقرية عين التراب بلدية وادي الزناتي.

وحسب بيان لولاية قالمة، قامت فرقة الحماية المدنية تاملوكة، بعملية امتصاص المياه لمنزلين يتراوح منسوب المياه بهما حوالي 10سم.

بالإضافة إلى 4 منازل آخرين بهما تسربات خفيفة، ومنزل آخر بمنطقة بالرحاب.

وجاء ذلك، جراء انسداد بالوعة، ولم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية.

وسخرت لهذه العملية شاحنة وسيارة اسعاف ورقيب و3 أعوان.

كما تدخلت الوحدة الثانوية عين مخلوف، لإمتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل المنازل، حيث بلغ منسوب المياه 10 سم، وذلك بواسطة المضخات، بحي مسياد محمد الطاهر وحي نموش أحمد.

وتدخلت الوحدة الثانوية وادي الزناتي، لإمتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل المنازل حيث بلغ منسوب المياه 10 سم، وذلك بواسطة المضخات بأحياء 20 أوت و17 أكتوبر وقرية تمرسطين.

كما تدخلت الوحدة الثانوية حمام النبائل، لإمتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل المنازل حيث بلغ منسوب المياه 10 سم وذلك بواسطة المضخات، بسكن وظيفي بمركز البريد.

وذلك بحي حساينية السبتي، وحي الشرف وحي الزوبية، بمشاركة الديوان الوطني للتطهير ومصالح البلدية.