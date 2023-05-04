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قالمة: هكذا كانت الأسعار.. أول سوق أسبوعي للسيارات المستعملة بالولاية يدخل الخدمة

بقلم النهار أونلاين
قالمة: هكذا كانت الأسعار.. أول سوق أسبوعي للسيارات المستعملة بالولاية يدخل الخدمة
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