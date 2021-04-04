قالمة: هلاك شخصين في حادث مرور بالطريق الوطني 102

لقي شخصان مصرعها، مساء اليوم، اثر حادث مرور بمنطقة سيدي معاش بلدية تاملوكة على مستوى الطريق الوطني 102 الرابط بين قالمة وأم البواقي.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في اصطدام شاحنة وسيارة سياحية.

وهو ما خلف وفاة شخصين من جنس ذكر في عين المكان يبلغان 22 سنة و 50سنة كانا في السيارة واصابة الثالث 39 سنة كان على متن الشاحنة بجروح في الاطراف.

ليتم نقل المصاب بسيارة الاسعاف التابعة للحماية المدنية، الى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تاملوكة فيما حول الضحيتين المتوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث.