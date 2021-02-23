قالمة: هلاك شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور

تسبب حادث مرور صبيحة اليوم بولاية قالمة في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث في الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين قالمة وأم البواقي بوادي المالح.

وسجل الحادث في حدود الساعة 06 و35د، تمثل في إصطدام بين سيارة من نوع (نيسان) وشاحنة من نوع (فوتون).

وأدى الحادث إلى وفاة شخص يبلغ 46 سنة من جنس، وإصابة 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة بجروح متفاوتة.

وقد تم إسعاف المصابين من طرف أعوان الحماية المدنية ونقل الضحايا للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية تاملوكة.