قالمة: وزير الموارد المائية يدشن محطة ضخ المياه حمام برادع

وقف وزير الموارد المائية، علي حمام، اليوم، خلال زيارته لولاية قالمة على تزويد السكان بالماء الشروب، والتكفل بمياه الصرف الصحي.

كما تفقد الوزير منشآت ومشاريع الري بالولاية، حيث اشرف على تدشين محطة ضخ المياه حمام برادع.

واستمع الى عرض حول مشروع إنجاز نقب عميق مع الربط بالخزان وإعادة تأهيل عدد من المحطات عبر الولاية.

الزيارة كانت ايضا فرصة للوزير لتفقد سد بوحمدان والاستماع الى عرض حول كيفية استغلال السد وحول محيط السقي قالمة – بوشقوف.

مع الاطلاع على حصيلة عملية السقي لسنة 2019 ، كما اشرف على منح اولى رخص لاستغلال السد في تربية المائيات.