قالمة: وضع حيز الخدمة لمخبر التحاليل والكشف PCR

أشرف اليوم الأربعاء مدير الإدارة المحلية رفقة مدير الصحة والسكان لولاية قالمة. على وضع حيز الخدمة لأرضية مخبر التحاليل والكشف عن فيروس كورونا “PCR”. والتي خصص لها جناح بالمركز الوسيط لعلاج المدمنين المجاهد المتوفي “معيزي علي”.

يذكر أن أرضية التحليل التي تدعمت بها الحظيرة الصحية للولاية تم اقتناءها من ميزانية الولاية خلال الأشهر الفارطة. وقد تم تركيبها وتكوين طاقم طبي خاص لها، تحت إشراف مختصين من معهد “باستور”. لضمان فاعلية وسرعة نتائج التحاليل، والحد من نقل العينات إلى المخابر المجاورة للولاية.