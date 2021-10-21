قالمة: وفاة شخص في اصطدام شاحنة بجرار

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع اليوم الخميس، بطريق الصرول الرابط بين بلديتي بومهرة أحمد وجبالة خميسي بولاية قالمة.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية قالمة، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية على 8 سا و20د بطريق الصرول الرابط بين بلديتي بومهرة أحمد وجبالة خميسي من أجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في انحراف شاحنة من نوع (صوناكوم) محملة بالحصى واصطدامها بجرار ، ثم اصطدمت بالأشجار بعنف، مما أدى إلى وفاة سائقها (م،ب) في عين المكان.

وأضاف البيان، أن الضحية محصور تم الاستعانة بأدوات القطع والتفكيك لإخراجه ونقله لمصلحة الجثث بالمستشفى.

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