قالمة.. وفاة شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة

لقي شخص حتفه واصيب أخر في حادث مرور، وقع بالطريق الولائي رقم 156 بولاية قالمة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، اليوم السبت، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لخزارة يوم أمس الجمعة، بالطريق الولائي رقم 156 أمام مداجن بومهرة أحمد لأجل إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع رونو11.

حيث خلف الحادص ضحيتين الأولى 32 سنة (ب ح) من جنس ذكر له جرح في الرأس ويعاني من صدمة، والضحية الثانية 28 سنة من جنس ذكر (ع ح) متوفي في عين المكان.

كما تم نقل الضحية الأولى للمؤسسة الجوارية بومهرة والضحية المتوفاة تم نقلها لمصلحة حفظ الجثث حكيم عقبي بقالمة.

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