قالمة.. وفاة شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة
لقي شخص حتفه واصيب أخر في حادث مرور، وقع بالطريق الولائي رقم 156 بولاية قالمة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، اليوم السبت، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لخزارة يوم أمس الجمعة، بالطريق الولائي رقم 156 أمام مداجن بومهرة أحمد لأجل إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع رونو11.
حيث خلف الحادص ضحيتين الأولى 32 سنة (ب ح) من جنس ذكر له جرح في الرأس ويعاني من صدمة، والضحية الثانية 28 سنة من جنس ذكر (ع ح) متوفي في عين المكان.
كما تم نقل الضحية الأولى للمؤسسة الجوارية بومهرة والضحية المتوفاة تم نقلها لمصلحة حفظ الجثث حكيم عقبي بقالمة.
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كان على متنها 46 شخصا.. احتراق حافلة سياحية في قالمة
كما سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، حادث مرور كاد أن يودي بحياة 46 شخصا. كما أشار بيان المصلحة ذاتها، إلى أن الحادث وقع إثر احتراق كلي لحافلة كانت في رحلة سياحية منظمة.
وذكر البيان، أن الحادث وقع على الساعة الواحدة و55 دقيقة صباحا على محور الطريق الوطني رقم 16. وهذا بقرية تحممين بلدية مجاز الصفاء.
في حين، أضافت الحماية الحماية المدنية، أن الحادث لم يسجل أية إصابة بين المسافرين. موضحة أن الأمر راجع الى مغادرتهم الحافلة فور اندلاع الحريق في المحرك. حيث تم ابعادهم الى مكان آمن.
قالمة.. تسجيل 19 حريقا بـ 9 بلديات
كما سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة، منذ صبيحة يوم أمس الأربعاء، 19 حريق موزعة على 9 بلديات.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فإن البلديات المعنية هي مجاز الصفاء، عين العربي، بن جراح، وادي الشحم، حمام النبائل، بوحشانة، الدهوارة، النشماية، عين بن بيضاء.
بينما أهم هذه الحرائق هي: حريق جبل بني صالح الذي يشهد موقديين بكل من كاف الكراث، و كاف الرامول، وحريق جبل ماونة بلدية بن جراح.
إضافة الى حريق كاف الصبيحي بلدية عين العربي، وحريق كاف الريح بلدية بوحشانة، و مشتة الحامة بلدية وادي الشحم، الى جانب حريق مشتة الزوي بلدية الدهوارة.
كما تم إخماد 16 حريق وعملية الحراسة مستمرة أما الحرائق المتبقية فهي: حريق كاف الرامول و حريق كاف الكراث ببني صالح، حريق ماونة ببن جراح، و حريق كاف الريح ببوحشانة، وعملية الإخماد متواصلة.
بالمقابل فإن الفرق المتدخلة بقيت طيلة ليلة البارحة مرابطة في عين المكان حيث تدعمت بمروحيتين تابعة للجيش الشعبي الوطني،
أين قامتا بطلقتين الأولى على الساعة 08سا10د والثانية على 08سا و14د بجبل بني صالح.
تجدر الإشارة و بأمر من والي ولاية قالمة تم تفعيل مخطط تنظيم الإسعافات الولائي.
حيث تم تنصيب مركز قيادة ثابت على مستوى مقر الولاية و مركز قيادة عملي على مستوى جبل بني صالح.