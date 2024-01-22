قالمة: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور

توفي شخص وأصيب آخر جراء حادث مرور وقع داخل إقليم بلدية بومهرة أحمد ولاية قالمة. على مستوى الطريق الوطني 20.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية أمس الأحد على الساعة العاشرة ليلا و15 دقيقة. لأجل اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس/الجزائر العاصمة، بسيارة سياحية.

واستنادا للمصدر، فقد خلف الحادث، وفاة سائق السيارة (35 سنة) وإصابة مرافقه (23 سنة). فيما لم تسجل أي إصابة لدى المسافرين الذين كانوا على متن الحافلة.