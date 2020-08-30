قالمة: وفاة شخص وإصابة 8 ٱخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور

تدخلت وحدات الحماية المدنية قطاع تاملوكة بدعم من وحدة الحماية عين مخلوف ليلة أمس من أجل حادث مرور.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحادث وقع على الساعة 22سا 40 د بالطريق الوطني رقم 102 الرابط بين أم البواقي و ولاية قالمة بالمكان المسمى مفترق الطرق قرية سلاوة.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين سياحيتين، رونو سامبول وشيفرولي، حيث خلف الحادث اصابة 08 اشخاص من جنس ذكر بإصابات متعددة، واصاباتهم متعددة، وتتراوح أعمارهم بين 17 و26 سنة وضحية آخر متوفي بعين المكان يبلغ من العمر 23 سنة.

وأضاف البيان، أن الضحايا اسعفوا في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية ونقلو بسيارتي إسعاف إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تاملوكة، كما أن العملية سخرت لها سيارتي إسعاف وشاحنة.