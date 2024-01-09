قالمة.. وفاة شخص واصابة 3 اخرين في حادث مرور بوادي زناتي

لقي شخص مصرعه واصيب 3 اخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 20 ببلدية وادي زناتي في ولاية قالمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة17سا14د، من اجل حادث اصطدام تسلسلي بين دراجة نارية وسيارتين بالطريق الوطني رقم 20 امام الديوان الوطني للحبوب بلدية ودائرة وادي زناتي.

وخلف الحادث وفاة سائق دراجة يبلغ من العمر 23 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 3 أشخاص اخرين بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم مابين 20 و 24 سنة.

ليتم اسعافهما ونقلهما الى المستشفى وادي الزناتي.