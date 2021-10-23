قالمة: وفاة شيخ بعد طلقة نارية من بندقيته بوادي الزناتي

توفي أمس الجمعة شيخ في العقد السادس من عمره بعد طلقة نارية من بندقيته أصابته على مستوى الرقبة.

وحسب مصادر للنهار، فإن الحادثة وقعت بمنطقة جبل بن عربية بوادي الزناتي، حيث كان الضحية يحمل بندقية صيد ويرعى أغنامه، ليتعثر بعد ذلك بحجر ويسقط، ما أدى الى انطلاق عيار ناري من بندقيته تسبب في إصابته على مستوى الرقبة.

وتم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في الحادثة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp