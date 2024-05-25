قالمة: وفاة طفل غرقا ببركة مائيةبوادي فراغة

توفي طفل غرقا صباح اليوم السبت بقالمة، على مستوى بركة مائية مخصصة للسقي الفلاحي، تقع بإقليم بلدية وادي فراغة شرق الولاية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة القطاع عين بن بيضاء على الساعة 10 و 53د. لأجل حادث غرق طفل يبلغ من العمر 14 سنة ببركة مائية. مخصصة للفلاحة عمقها 2.5 م، تقع بالمكان المسمى قريبيسة قرية مومنة بلدية وادي فراغة.

واستنادا للمصدر، فقد تم انتشال الطفل من طرف مواطنين. مع نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوشقوف بعد إستيفاء الاجراءات القانونية بحضور مصالح الدرك الوطني.