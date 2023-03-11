قالمة.. وفاة 3 أشخاص اثر حادث مرور  بتاملوكة

تسبب حادث مرور وقع مساء اليوم السبت، بولاية قالمة في وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية تاملوكة بدعم من الوحدة الثانوية وادي الزناتي على 19سا و33د بإقليم بلدية تاملوكة بالطريق الولائي 133 الرابط بين تاملوكة وعين أعبيد، لأجل اصطدام سيارتين من نوع مرسيدس.

وخلف الحادث 3 وفيات من جنس ذكر (أعمارهم بين 20 و22 سنة) فيما أصيب 2 آخران (27 و42 سنة) بإصابات مختلفة.

وحسب المصدر، فقد تم إخراج كل الضحايا بواسطة أدوات القطع والتفكيك بعدما كانوا عالقين داخل السيارات بسبب شدة الإصطدام.