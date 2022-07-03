قالمة.. وفاة 4 شباب في حادثي مرور متفرقين

توفي أربعة شباب وأصيب إثنان آخران، في حادثي مرور متفرقين سجلا اليوم الأحد بولاية قالمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد توفي 3 أشخاص وأصيب إثنان آخران أعمارهم بين 23 و 34 سنة في حادث انحراف وانقلاب سيارة شهدته قرية عين تراب التابعة لبلدية وادي الزناتي على مستوى الطريق الوطني 102 الرابط بين قالمة و أم البواقي.

فيما توفي شاب يبلغ من العمر 19 سنة في حادث انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني 80 بين قالمة وقسنطينة في جزئه المتواجد بإقليم بلدية لخزارة