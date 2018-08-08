قالمة: 3 قتلى و3 جرحى في 3 حوادث مرور خطيرة

تمثل الحادث الأول في اصطدام سيارتين سياحيتين ودراجة نارية بشارع أول نوفمبر ببلدية ودائرة هليوبوليس ولاية قالمة.

وخلف هذا الحادث اصابة شخصين، الأول له جروح في الوجه و يتعلق الأمر ب ( ع.غ.ز جنس ذكر 29 سنة ) وهو سائق احدى السيارتين والثاني سائق الدراجة (ر. ق جنس ذكر 46 سنة) تعرض لاصابات متعددة و خطيرة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لاسعافهما في عين المكان و نقلهما لمستشفى الحكيم عقبي أين تم تحويل الضحية سائق الدراجة للمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة إلا أن الضحية قد فارق الحياة في منتصف الطريق متأثرا بجروحه البليغة.

أما الحادث الثاني يتمثل في انحراف و انقلاب سيارة سياحية بقرية الجفارة (لقراير) بلدية الدهوارة دائرة حمام النبائل.

خلف هذا الحادث ضحيتان: إمرة ( و .ق) تبلغ من العمر 62 سنة ورجل يبلغ من العمر 45 سنة ويتعلق الأمر بـ ( أ س. إبن الضحية المتوفاة) تم اسعافه ونقله الى مستشفى حمام النبائل.

بينما الحادث الثالث يتمثل في دهس جرار لشابين مسببا لهما اصابات بليغة، أحد الشابين توفي في عين المكان و يتعلق الامر بشاب يبلغ من العمر 13 سنة ( م ، ب) أما الشاب الثاني فقد تم نقله على متن سيارة خاصة إلى المستشفى.

الحادث وقع بمشتة دواخة بلدية بومهرة احمد، دائرة قلعة بوصبع.