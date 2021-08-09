قالمة: 5 جرحى في حادثي مرور

أصيب 5 أشخاص بجروح، في حادثي مرور، وقعا في الطريق الوطني رقم 20 بولاية قالمة.

وفي بيان للحماية المدنية لذات الولاية، اليوم الإثنين،فقد تدخلت الوحدة الثانوية بوادي الزناتي مساء أمس، لأجل حادثين مرور في الطريق الوطني رقم 20.

ووقع الحادث الأول على الساعة 19سا 18د بالقرب من محطة بنزين بلواعر قرية بكوش أحمد، تمثل في اصطدام وانحراف سيارتين حيث خلّف خمس ضحايا لهم إصابات متعددة بعد تقديم الاسعافات لهم في عين المكان، أين تم نقل اربع ضحايا الى مستشفى وادي الزناتي.

بينما الحادث الثاني فقد وقع على الساعة 19 سا 54د بالقرب من قرية عين حوتة، تمثل في انحراف سيارة من نوع رونو كليو كلاسيك، مخلفا ثلاث ضحايا لهم صدمة بعد تقديم الاسعافات لهم في عين المكان تم نقل ضحية واحدة الى مستشفى وادي الزناتي.