قالمة.. 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية في حق مروج أقراص مهلوسة

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة لفرقة البحث والتدخل لولاية قالمة من توقيف مروج مؤثرات عقلية مع ضبط وحجز 644 قرص مهلوس بحي شنيشن وسط مدينة قالمة.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية قالمة فإن العملية جاءت بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وضبط خطة عملياتية محكمة، تم على اثرها توقيف المروج البالغ من العمر 48 سنة، مع حجز أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وأضاف المصدر، أنه بعد استكمال التحقيق تم تقديم الموقوف أمام محكمة الولاية بتهمة حيازة وتخزين المؤثرات العقلية لغرض الترويج بطريقة غير مشروعة، أين صدر في حقه حكم بخمس سنوات حبس نافذة مع الايداع وغرامة مالية نافذة.