قالمة.. 5 ضحايا في اصطدام تسلسلي لسيارتين وشاحنة

أصيب خمسة (05) أشخاص بجروح مختلفة، جراء حادث مرور على مستوى رأس الفج بالطريق الوطني رقم 21 قالمة نحو عنابة بلدية ودائرة قلعة بوصبع.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في إصطدام تسلسلي لسيارتين وشاحنة ذات مقطورة. على مستوى راس الفج بالطريق الوطني رقم 21 قالمة نحو عنابة بلدية ودائرة قلعة بوصبع.

وأضاف المصدر أن الحادث خلف اصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي، فيما لاتزال العملية متواصلة.