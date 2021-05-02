قالمة: 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لمزوّر أوراق نقدية بهيليوبوليس

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة هيليوبوليس بولاية قالمة، من ضبط أوراق نقدية مزوّرة وتوقيف شخص يبلغ 25 سنة.

وحسب بيان لمصالح أمن قالمة، فإن العملية تمت بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز وحدة مركزية لجهاز الإعلام الآلي، وورقتين نقديتين من فئة 2000 دج مقلدتين مزورتين تزويرا كليا.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية، تم إعداد ملف قضائي بتهمة تقليد أوراق ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تقل عن مبلغ خمس مائة ألف دينار جزائري وطرحها للتداول.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة قالمة، أين صدر في حقه حكم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.