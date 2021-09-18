قالمة: 6 جرحى في إصطدام تسلسلي لـ4 سيارات

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع اليوم السبت، بمفترق الطرق لقرية العيايشة بلدية بني مزلين بقالمة.

الحادث وقع على الساعة 11 سا و47 د، تمثل في إصطدام تسلسلي لـ4 مركبات، سيارة تجارية وسيارتين سياحيتين وشاحنة. خلف 6 مصابين بإصابات خطيرة، 2 من جنس ذكر و4 جنس أنثى تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و57 سنة. و تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفي الحكيم عقبي بواسطة سيارتي إسعاف

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