قالمة .. 6 ضحايا في حادث مرور بوادي فرغة

وقع حادث مرور مميت في بلدية وادي فرغة بولاية قالمة، خلف 4 قتلى وجريحين.

الحادث وقع بالقرب من محطة البنزين نتج عن اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة بصهريج من نوع هيونداي أكسو.

القتلى من جنس ذكر كانو جميعهم على متن السيارة السياحية من نوع “هيونداي أكسو”.

“ط. ع” 37 سنة،”م. ع” 35 سنة، “ع.ع” 39 سنة، و الضحية الرابعة لم يتم العثور على أي وثيقة تثبت الهوية.

كما سجل جريحين هما، “ق.م” 39 سنة، “ح.ر” 40 سنة كانا على كانا على متن الشاحنة.

تم نقلهم على متن سيارة خاصة إلى مستشفى بوشقوف قبل وصول الإسعافات فيما تم تحويلهم لاحقا إلى مستشفى ابن رشد بعنابة.