قالمة.. 8 سنوات سجنا نافذا لشخص يمتهن الإمامة مُتورط في قضية مخدرات

أصدر مجلس قضاء قالمة أمس الثلاثاء، حكما بالسجن 8 سنوات نافذ مع أمر بإلقاء القبض على شخص يمتهن الإمامة بإحدى مساجد بلدية بوشقوف، مشتبه تورطه في قضية ترويج وحيازة مخدرات.

وحسب معلومات جمعتها النهار من مصادر مطلعة، فإن الحكم جاء بعد أن أمرت الغرفة الجزائية على مستوى المجلس بإلغاء حكم البراءة الذي صدر سابقا عن محكمة بوشقوف.

وتعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي أين تمكنت مصالح الدرك الوطني ببوشقوف من توقيف أربعيني يمتهن الإمامة مشتبه فيه بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، حيث تم حجز كمية من الكيف المعالج واقراص ذات تأثير مخدر.

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