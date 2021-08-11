قالمة: BRI تطيح بمتورطين في تزوير أوراق نقدية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من توقيف شخصين وحجز أوراق نقدية مزورة موجهة للتداول.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، فقد تمت العملية بعد الوصول إلى معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص المشتبه فيهم لأوراق نقدية ذات سعر قانوني يشتبه في أنها مزوّرة مع عزمه على وضعها للتداول بمدينة قالمة

وبعد وضع خطة عملياتية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة. كما تم ضبط وحجز 24 ورقة نقدية فئة 1000 دج و14 ورقة نقدية فئة 2000 دينار. إلى جانب ضبط أوراق ومساحيق وقاطع ورق. مع توقيف مشتبه فيه ثاني يبلغ من العمر 51 سنة، مقيم بقالمة.

تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة بتهمة جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني تقل عن مبلغ 500.000 دينار. أين صدر في حقهما أمر إيداع.