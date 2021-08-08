قالمة: BRI توقف ثلاث أشخاص بحوزتهم أكثر من 1000 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من توقيف ثلاثة أشخاص على متن مركبة بحوزتهم أكثر من ألف قرص ذو تأثير عقلي.

وجاءت العملية بناء على معلومات مؤكدة. مفادها قيام أشخاص بنقل كمية من الأدوية ذات الأساس المخدر من مدينة خنشلة بإتجاه مدينة قالمة على متن مركبة.

حيث تم وضع خطة عملياتية محكمة التنسيق، مكنت من رصد المركبة محل الشبهة بطريق عين العربي بقالمة. أين تم تشكيل حاجز أمني بمدخل مدينة قالمة. ليتم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 25 و28 سنة. مقيمين بقالمة، بحوزتهم 1006 قرص ومبلغ مالي من عائدات الاتجار.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة بتهمة حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب داخل الإقليم الجمركي دون تصريح بإستعمال وسيلة نقل إلى جانب ممارسة مهنة الصحة دون رخصة، حيث صدر في حقهم أمر إيداع.