قالمة: توقيف شخصين وحجز 9015 قرصاً مهلوساً

أوقفت مصالح الشرطة بقالمة شخصين يبلغان من العمر 38 و47 سنة. كما تم حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 9015 كبسولة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بناء على معلومات تفيد بإقدام شخص مشتبه فيه على نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. باستعمال مركبة سياحية من إحدى الولايات المجاورة قصد ترويجها في الأوساط الحضرية.

العملية أسفرت أيضا، عن ضبط وحجز مبالغ مالية معتبرة من العملات الأجنبية والعملة الوطنية من عائدات الترويج. إلى جانب 10 خراطيش من عيار 12 مملوءة بمادة البارود تستعمل في بناديق الصيد. و كذا 600 علبة من السجائر أجنبية المنشأ. بالإضافة كذلك إلى 130 علبة معسل أجنبية المنشأ، و 118 علبة فحم.

و استنادا للبيان، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، بتهمة حيازة، ونقل وتخزين بضاعة أجنبية قابلة للتهريب “مؤثرات عقلية” داخل الإقليم الجمركي دون تقديم ما يثبت حيازتها إزاء التشريع الجمركي بغرض البيع. وكذا تهمة حيازة ونقل وتخزين وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. إلى جانب تهمتَي تبييض الأموال، وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، أين صدر في حقهما أمر إيداع.

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