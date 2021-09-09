قالمي رصين يريدها موظفة محترمة

من قالمة عروس الشرق الجزائري، خاطبنا أحد أبنائها بكل فرح وسرور، مبديا إمتنانه لصفحة أدم وحواء التي جعلته يعيد التفكير في مسألة زواجه بالقدر الذي يكفل له السعادة والفرح. صاحب إعلاننا هذا في ال45 من عمره، مطلق بدون أولاد ، لديه سكن خاصـ، متقاعد من مؤسسة نظامية، محب للحياة متفائل برغم الإنكسار والإنتكاسات.

يريد صاحب إعلاننا إعادة بعث الأمل في حياته من جديد مع إنسانة متفهمة، تكون من إحدى مناطق الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز45سنة، أكثر ما يتمناه أن تكون موظفة مستقرة، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، تكون له الأمل والنور في حياة يعد أن يزرع لها فيها كل السرور.

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الرقم السري : 135528