قال أنه حظي بثقة الرئيس تبون.. بلحيمر يُنصب “محمد بغالي” مديرًا عامًا للإذاعة الجزائرية

الوطني
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قال أنه حظي بثقة الرئيس تبون.. بلحيمر يُنصب “محمد بغالي” مديرًا عامًا للإذاعة الجزائرية
بقلم خالد زوبيري

نُصب، اليوم الخميس، الصحافي محمد بغالي مديرًا عامًا للإذاعة الجزائرية خلفًا لجمال سنحضري.

وجرت مراسم التنصيب بوزارة الاتصال، تحت وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، وبحضور الأمين العام للوزارة و المدراء العامين للمؤسسات الاعلامية العمومية.

وبالمناسبة قال بليحمر أن المدير الجديد للإذاعة الجزائرية حظي بثقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أشاد وزير الإتصال بـ “الخبرة الطويلة” التي يتمتّع بها بغالي في قطاع الاعلام.

ومن جهة أخرى،  أبرز بلحيمر أن جمال سنحضري سيواصل مشواره في الإذاعة الوطنية مع المدير العام الجديد.

ومن جهته، تشكر بغالي رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعه فيه، مؤكّدًا أنه سيعمل جاهدًا ليكون في مستوى هذه الثقة.


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