قال أن زوجها إختطفها.. حلا شيحة ترد على تصريحات والدها

عبرت الفنانة المصرية، حلا شيحة، عن صدمتها من تصريحات والدها الأخيرة، حول زوجها الداعية معز مسعود، حيث أكد أن ابنته “تم اختطافها فكريا”.

ونشرت شيحة صورة لزوجها على حسابها بانستغرام، وعلقت عليها: “الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي..وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبدا”.

وأضافت الفنانة: “أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا، وبنحترم بعض، ومعز بيحترم رأبي وبيقدر مشاعري، وبالعكس هو دائما بيهديني، وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته، وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه، وافتراءات مش صحيحة، وهو أبعد ما يكون عنها”.

وتابعت حلا شيحة: “لن أسمح لأحد الكلام عنه، ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين، وحتى في الفن، وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة، هو يمثل نفسه وله أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة”.

وأكدت حلا شيحة، إنها غاضبة من والدها جدا، لأنه يعرف زوجها جيدا، وتحدثوا مع بعض كثيرا، ولم يرى منه إلا الخير قائلة: “في الآخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب، إن لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع”.

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، قد علق على الجدل المثار حول اعتزال ابنته الفن وتحريمها له، وقال: “بنتي طيبة ونيتها طيبة وليست خبيثة ومحبة لكل زملائها من قلبها”.

وأضاف شيحة: “يا بنتي زي ما قلتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا، الله هو الجمال والإبداع والابتكار، يا حلا اعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه”.