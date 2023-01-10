السيارة المستوردة.. هذه خطوات وملف اقتنائها

قال محمد أبوت وكيل معتمد لدى الجمارك، إنّ على المواطن التقدم إلى إدارة الجمارك، ويرى السيارة التي تناسبه. كما أشار أبوت إلى أن الراغب في استيراد السيارة الأقل من 3 سنوات يقدم الملف إلى الجمارك ثم تقوم بفحصه والتدقيق في التحويلات وطريقة تسديد الأموال.

وبعدها –يوضح أبوت للنهار- يتم تسليم الموافقة ورخصة استخراج السيارة ونموذج 864 حتى يتمكن من تسجليها على مستوى مقر سكناه.

وعن ملف الاستيراد، فيحتوي على فاتورة الشراء، سند شحن ووصول سيارة. ونسخة من شهادة اعتمادها وكل المواصفات والبطاقة الرمادية التي كانت تسير بها السيارة في البلد الأصلي. بالإضافة إلى إحضار “الشيك” عن القابض ويدفع ثمن السيارة في نفس اليوم ونموذج 864.

قال وكيل معتمد لدى الجمارك، محمد أبوت، إنه يتم التحضير حاليا لقانون يتعلق بعملية استيراد السيارات بالنسبة للمواطن.

كما أشار أبوت، إلى أن مقتني هذه سيارة أقل من 3 سنوات لا يمكنه بيعها لمدة ثلاثة سنوات أخرى.

وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن اسعار السيارات المستوردة ستكون “معقولة” عند فتح السوق على هذا الاستيراد. كما انها ستخضع لقانون العرض والطلب. وفي تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية قال زغدار “عند دخولها السوق، سيتحكم (في الأسعار) قانون العرض والطلب”.

وعلى هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية اوضح زغدار بخصوص ملف انتاج الزيوت الأساسية والعطرية عن إجراء حكومي سيتم تطبيقه قريبا من أجل تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال وتنظيم القوانين الخاصة به.

وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023. وبالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من 07، 09، 14، 20 و49.