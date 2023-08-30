قاما بتخزين المهلوسات وترويجها في باب الوادي.. الحبس لشابين بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي بإيداع شابين في العقد الثاني من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، على خلفية قيامهما بتخزين مواد مخدرة لترويجها بمنطقة باب الوادي بالعاصمة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الحمامات. التي تمكنت من إلقاء القبض عل شقيقين في حالة تلبس تتراوح أعمارهما بين 26 و27 سنة. مسبوقين قضائيا في عدة قضايا، ينحدران من ولاية الجزائر. حيث تم ضبط وحجز بحوزتهما حوالي 1305 كبسولة من المؤثرات العقلية. و32 قرص من المخدرات الصلبة. إضافة الى مبالغ مالية بقيمة 39000 دج ناتجة عن ترويج هذه السموم، مع دراجة نارية .

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بحيازة ونقل وتخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة. في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.