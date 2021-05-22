قاما بسرقة ركاب قطار برشلونة.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على جزائريين

ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على جزائريين، قاما بسرقة ركاب القطار الذي يربط برشلونة بمدينة لاكورونيا.

وقد أثار شابان جزائريان المتاعب بسلوكهما المشبوه، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة التي قامت باعتقالهما، حسب صحيفة فارو دي فيغو.

حيثيات القضية تعود إلى حوالي الساعة 9:30 من مساء الثلاثاء الماضي.

حيث نبه جهاز الأمن في محطة إمبالم مسؤولي البلدية إلى السلوك المشبوه لشابين جزائريين على متن القافلة.

واعتقلت شرطة أورنس المحلية الشابين الجزائريين، البالغين 25 و28 عاما.

وقد تم اتهام الشابين الموقوفين بسرقة ركاب القطار الرابط بين برشلونة ولاكورونيا.

واشتكى بعض الركاب من أن الرجلين “لم يستوفيا معايير الوقاية من كورونا وعطلا الرحلة.

وقام ضباط الشرطة بتفتيش جسدي للشابين، حيث تم ضبط هاتف نقال، ونحو 200 يورو نقدا وبطاقة مصرفية.

وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشابين الجزائريين اللذين لا يعرف عنوان إقامتهما.

وستتم محاكمتهم بتهمة السرقة، وتقديمهم أمام المحكمة المختصة إقليمياً.