قامت بإنشاء 24 شركة وهمية.. شيخ في السبعين يقود شبكة إجرامية بالعاصمة

تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في التزوير يقودها رجل في العقد السابع.

كما تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 5 أشخاص واسترجاع سبع مركبات ووثائق إدارية وجبائية مزورة.

قضية الحال جاءت على إثر إستغلال معلومة أمنية مفادها قيام مسير شركة بإستغلال عدة هويات للقيام بعمليات مصرفية مشبوهة.

وعليه باشرت عناصر الضبطية القضائية التحريات في القضية. ليتم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي رفقة شركائه وتوقيفهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. حيث أسفرت العملية على إسترجاع 7 مركبات، مع ضبط وحجز وثائق خاصة بـ (24) شركة وهمية. (14) رخصة سياقة مزورة، (23) ختم تعود لشركات وهمية ، وثائق إدارية وجبائية مزورة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التهريب الضريبي تبييض الأموال. إنتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير. التزوير في وثائق إدارية ، التزوير في محررات تجارية، إخفاء أشياء متحصلة في جنحة، عدم التبليغ عن جريمة.